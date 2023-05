Exposition Délivres de papier Médiathèque, 16 mai 2023, Gien.

Au hasard des salles et des rayons, les élèves de seconde, première et terminale exposent leurs créations. Mise en scène de l’espace, mise en abîme littéraire et plastique, cette installation est l’occasion rêvée de découvrir le talent des jeunes artistes..

2023-05-16 à ; fin : 2023-05-16 12:00:00. EUR.

Médiathèque

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire



The students of the second, first and last year of high school exhibit their creations randomly in the rooms and on the shelves. This installation is the perfect opportunity to discover the talent of young artists.

Los alumnos de segundo, primero y último curso de secundaria expondrán sus creaciones en las distintas salas y estanterías. Esta instalación es la ocasión perfecta para descubrir el talento de los jóvenes artistas.

In den verschiedenen Räumen und Regalen stellen die Schülerinnen und Schüler der Klassen 10, 11 und 12 ihre Werke aus. Diese Installation ist eine Inszenierung des Raumes, ein literarischer und plastischer Abgrund und die perfekte Gelegenheit, das Talent der jungen Künstler zu entdecken.

