Finale Trophee des Rois et Championnat Regional  

Loiret . L’ensemble des manches sont ouvertes aux femmes et hommes des catégories Cadets aux Masters.

Les finales organisées par l’AS GIEN PLONGÉE, sur La Loire entre Briare et Gien qui se dérouleront le dimanche 02 avril 2023, récompenseront au cumul des points des 4 manches les vainqueurs femme et homme du trophée des rois et détermineront également la championne et le champion de la région Centre.

Ce jour-là, ce sera près d’une centaine de nageurs qui se rassemblera pour s’élancer vers 10h30 au pied du pont canal de Briare pour parcourir environ 10kms jusqu’au dénouement au Vieux pont de Gien.

Durant cette manifestation, le public est à l'honneur et peut suivre les nageurs en bord de Loire et lors du podium qui se déroulera sur la place Jean Jaurès.

