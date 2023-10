Foire aux Antiquités et à la Brocante Août 2024 Gien Gien Catégorie d’Évènement: Gien Foire aux Antiquités et à la Brocante Août 2024 Gien Gien, 23 août 2024, Gien. Foire aux Antiquités et à la Brocante Août 2024 23 – 25 août 2024 Gien Les 18, 19 et 20 août 2023, une centaine d’exposants seront présents pour continuer à faire vivre cette Foire dont la notoriété n’est plus à prouver. Buvette et restauration possible sur place ! Gien Place Leclerc, Gien Gien Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-08-23T09:00:00+02:00 – 2024-08-23T18:00:00+02:00

2024-08-25T09:00:00+02:00 – 2024-08-25T18:00:00+02:00 FMACEN045V50725Y UCG Détails Catégorie d’Évènement: Gien Autres Lieu Gien Adresse Place Leclerc, Gien Ville Gien Lieu Ville Gien Gien latitude longitude 47.684125;2.631927

Gien Gien https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gien/