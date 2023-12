LUCIENNE RENAUDIN-VARY Gien Gien, 12 avril 2024, Gien.

LUCIENNE RENAUDIN-VARY Vendredi 12 avril 2024, 18h30 Gien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T18:30:00+02:00 – 2024-04-12T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-12T18:30:00+02:00 – 2024-04-12T20:00:00+02:00

Lucienne Renaudin-Vary est une

jeune trompettiste française

récompensée à de multiples

reprises. Après des études

commencées en 2007 pour le

classique et 2009 pour le jazz, elle

entre en 2014 au Conservatoire

National Supérieur de Musique de

Paris. Elle se produit sur toutes les

scènes internationales.

Lucienne Renaudin-Vary a sorti 4

albums à seulement 24 ans: 2017,

The Voice of the trumpet | 2019,

Mademoiselle in New York | 2021,

Piazzolla Stories | 2022, Trumpet

Concertos.

Gien Place Leclerc, Gien Gien [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 05 19 45 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cc-giennoises.fr »}]

FMACEN045V50BFR0

Espace Culturel