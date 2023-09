Foire des Cours 2024 Gien Gien Catégorie d’Évènement: Gien Foire des Cours 2024 Gien Gien, 3 mars 2024, Gien. Foire des Cours 2024 Dimanche 3 mars 2024, 08h00 Gien La 1.443e édition de cette fête ancestrale de la ruralité à Gien se déroulera le dimanche 3 mars de 9h à 17 heures rue de la fabrique et place de la Victoire. La Foire des Cours à Gien ! Cet évènement tient particulièrement à coeur à tous les Giennois. Au programme il y aura : Animaux de la ferme Marché et restauration de producteurs locaux Balade en calèche Exposition de matériels agricoles Gien Place Leclerc, Gien Gien [{« type »: « email », « value »: « foiredescours@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-03T08:00:00+01:00 – 2024-03-03T16:00:00+01:00

2024-03-03T08:00:00+01:00 – 2024-03-03T16:00:00+01:00 FMACEN045V507YK7 OT Gien Détails Catégorie d’Évènement: Gien Autres Lieu Gien Adresse Place Leclerc, Gien Ville Gien Lieu Ville Gien Gien latitude longitude 47.684125;2.631927

Gien Gien https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gien/