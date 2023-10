Village de Noël à Gien Gien Gien Catégorie d’Évènement: Gien Village de Noël à Gien Gien Gien, 15 décembre 2023, Gien. Village de Noël à Gien 15 – 24 décembre Gien Village de Noël de la ville de Gien organisé par Ville, ACA et Comité des Fêtes de Gien du 15 décembre jusqu’au 24 décembre au centre ville de Gien. Gien Place Leclerc, Gien Gien Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T09:00:00+01:00 – 2023-12-15T18:00:00+01:00

2023-12-24T09:00:00+01:00 – 2023-12-24T18:00:00+01:00 FMACEN045V5082IL Ville de Gien Détails Catégorie d’Évènement: Gien Autres Lieu Gien Adresse Place Leclerc, Gien Ville Gien Lieu Ville Gien Gien latitude longitude 47.684125;2.631927

Gien Gien https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gien/