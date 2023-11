Raquethon Gien Gien Catégorie d’Évènement: Gien Raquethon Gien Gien, 2 décembre 2023, Gien. Raquethon Samedi 2 décembre, 12h00 Gien Voir https://soutenir.afm-telethon.fr/telethon-du-giennois On participe tous au telethon en s’amusant!

Comme chaque année, nous participons au Téléthon avec notre Raquethon.

Cette année, il aura lieu le Samedi 2 Décembre à partir de 13 heure.

Inscrivez-vous sur le formulaire mis à votre disposition sur le site en

cliquant sur l’image ci-dessus.

Nous limitons la participation à 32 équipes, alors vite, c’est la course à l’inscription …. Gien Place Leclerc, Gien Gien [{« type »: « link », « value »: « https://soutenir.afm-telethon.fr/telethon-du-giennois »}, {« type »: « email », « value »: « telethondugiennois@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T12:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

2023-12-02T12:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00 FMACEN045V5082IJ Tennis Club de Gien Détails Catégorie d’Évènement: Gien Autres Lieu Gien Adresse Place Leclerc, Gien Ville Gien Lieu Ville Gien Gien latitude longitude 47.684125;2.631927

Gien Gien https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gien/