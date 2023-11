Atelier motricité parents/enfants : Tous en mouvement Gien Gien Catégorie d’Évènement: Gien Atelier motricité parents/enfants : Tous en mouvement Gien Gien, 25 novembre 2023, Gien. Atelier motricité parents/enfants : Tous en mouvement 25 et 27 novembre Gien Atelier parents/enfants autour de la motricité. Divers espaces seront aménagés avec du matériel accessible et adapté au jeune enfant. L’enfant pourra aller librement à la découverte de ces divers espaces de jeux accompagné de son parent ou des professionnels présents pour expérimenter les installations qui lui seront proposées. Il pourra sauter, courir, grimper en s’amusant. Ces ateliers seront animés par les éducatrices de jeunes enfants et auxiliaires de puériculture du service petite enfance de la Communauté des Communes Giennoises. Les professionnelles proposeront un groupe de parole afin de permettre à chacun de partager son expérience sur le développement moteur de leur enfant. Les professionnelles seront présentes pour répondre aux questionnements des parents. Gien Place Leclerc, Gien Gien [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 38 20 64 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T08:00:00+01:00 – 2023-11-25T11:00:00+01:00

2023-11-27T08:00:00+01:00 – 2023-11-27T11:00:00+01:00

