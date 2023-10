After work Beaujolais Nouveau 2023 SOIRÉE BLINDTEST Café Bouche B Gien Gien Catégorie d’Évènement: Gien After work Beaujolais Nouveau 2023 SOIRÉE BLINDTEST Café Bouche B Gien Gien, 6 novembre 2023, Gien. After work Beaujolais Nouveau 2023 SOIRÉE BLINDTEST Café Bouche B Lundi 6 novembre, 18h00 Gien BEAUJOLAIS NOUVEAU 2023 – SOIRÉE BLINDTEST

Le jeudi 16 Novembre 2023 rendez-vous au Café bouche B pour fêter le Beaujolais nouveau 2023 !

Le chef a d’ores et déjà prévu de le mettre à l’honneur… ‍ en vous proposant des choix de plats (entrée-plat-dessert) créés à base des arômes subtils de cette nouvelle cuvée !

(Une deuxième option sera bien sûr présente comme c’est le cas au quotidien).

➡️Une soirée spéciale blindtest !!!

Au cours du repas, venez tester vos connaissances musicales !!!

3 sessions, 3 thèmes différents ➡️ 3 lots à gagner

L’ambiance s’annonce conviviale et festive !

✅RÉSERVATION CONSEILLÉE

