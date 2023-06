Les visites commentées de la ville Gien Gien, 27 juin 2023, Gien.

Les visites commentées de la ville 27 juin – 26 septembre Gien

« Entre Châteaux, vieilles arcades, églises, musées et parcs, Gien offre à ciel ouvert toutes ses richesses, et son patrimoine historique unique. Les quais des bords de Loire et le Vieux Pont ne sont pas en reste et sont propices à des promenades bucoliques au fil de l’eau.

Accompagnez l’équipe de l’Office de Tourisme lors d une visite commentée de la cité d Anne de Beaujeu, et découvrez-là au travers de ses quatre atouts : Loire, Châteaux, Faïence et vins… »

Gien Place Leclerc, Gien Gien [{« type »: « email », « value »: « info@gien-tourisme.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-27T10:00:00+02:00 – 2023-06-27T11:30:00+02:00

2023-09-26T10:00:00+02:00 – 2023-09-26T11:30:00+02:00

FMACEN045V506NLL

Office de Tourisme de Gien