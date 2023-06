Fête de l’été Gien Gien, 22 juin 2023, Gien.

Fête de l’été Jeudi 22 juin, 17h30 Gien

Fête de l’été 22 juin 2023 avec la présence d’une vingtaine de Paysans et Artisans Boi.

Consommer autrement avec les paniers paysans du Giennois :

Légumes, pain, farines, oeuf, miel, fromage chèvre et de brebis, galettes et crêpes, jus de pomme, pâtes alimentaires, vin (rouge et blanc), safran

Place Leclerc, Gien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T17:30:00+02:00 – 2023-06-22T19:30:00+02:00

espace culturel