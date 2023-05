Atelier Decouverte Gien, 17 juin 2023, Gien.

Atelier Decouverte Samedi 17 juin, 14h30 Gien

<< L’Expression Sensitive® célèbre l’Amour du Vivant

où s’entrelacent le chant, la danse, le conte et la poésie.

Le geste accompagne la parole et le corps donne du sens aux mots.

« Je sens donc j’existe » un savoir en mouvement qui explore la puissance de l’imaginaire avec la sagesse pour horizon. Vivre l’Expression Sensitive® permet la rencontre du geste et de la parole, du mouvement

et de la pensée. Un chemin vers soi et vers l’autre qui nous conduit à

nous émerveiller de la beauté du monde. >​>

Nombre de places limites

Inscription Obligatoire

Gien Place Leclerc, Gien Gien [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 67 25 28 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T14:30:00+02:00 – 2023-06-17T17:00:00+02:00

