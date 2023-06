bourse aux vélos de Gien Gien Gien Gien Catégorie d’Évènement: Gien bourse aux vélos de Gien Gien Gien, 10 juin 2023, Gien. bourse aux vélos de Gien Samedi 10 juin, 09h00 Gien Repair Café et VELOVE Gien organisent la 1ère bourse aux vélos de Gien, sur la place de la Victoire. Elle aura lieu le samedi 10 juin 2023 de 9h à 12h. Tout le monde peut participer ! ( Atelier révision mécanique sur place ) Gien Place Leclerc, Gien Gien [{« type »: « email », « value »: « velovegien@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

