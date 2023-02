Le Patrimoine Industriel Des centrales Nucléaires Gien, 17 mars 2023, Gien.

Grand Angle sur les Centrales Nucléaires du territoire

Les deux centrales nucléaires EDF de Belleville-sur-Loire (cher) et de Dampierre-en-Burly (Loiret) et la Communauté des Communes Viennoises vous présentent une exposition de photographies originales de ce milieu industriel souvent méconnu sous haute surveillance, ces usines de fabrication d’une électricité bas carbone, révèlent à travers cette exposition leurs entrailles, des entrelacs de tubes et de tuyaux savamment agencés, des rotors d’alternateurs vrombissants, des robinets démesurés, des tours aéroréfrigérantes de plus de 160 mètres de haut…. un univers à part entière ou ” la machine ” règle la vie des près de 3500 femmes et hommes de Belleville et de Dampierre dont c’est le quotidien.



2023-03-17T13:00:00+01:00

2023-06-04T17:00:00+02:00

