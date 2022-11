Défi Alimentation Gien Gien Catégorie d’évènement: Gien

Défi Alimentation Gien, 26 novembre 2022, Gien. Défi Alimentation 26 novembre 2022 – 26 avril 2023 Gien Défi Alimentation pour une alimentation respectueuse sans augmenter son budget. Gien Place Leclerc, Gien Gien Préparer son repas des fêtes avec des ingrédients locaux et de saison.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T13:00:00+01:00

2023-04-26T16:00:00+02:00 ville de Gien

Détails Catégorie d’évènement: Gien Autres Lieu Gien Adresse Place Leclerc, Gien Ville Gien lieuville Gien Gien

Gien Gien https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gien/

Défi Alimentation Gien 2022-11-26 was last modified: by Défi Alimentation Gien Gien 26 novembre 2022 Gien GIEN Gien

Gien