La Ville Vous Offre Des Chrysanthèmes Gien, 22 novembre 2022, Gien. La Ville Vous Offre Des Chrysanthèmes 22 – 25 novembre Gien La Ville vous offre des chrysanthèmes Gien Place Leclerc, Gien Gien Durant la semaine du 22 au 25 novembre, de 8H30 à 11H30 et de 14H à 16H30, nous vous donnons rendez-vous au secrétariat du service technique (3 chemin de Montfort). Les chrysanthèmes que l’équipe des espaces verts a planté dans les massifs municipaux cet automne vous seront offerts, pour ne pas être jetés. Ces chrysanthèmes peuvent être replantés et refleurir dans les jardins des Giennois pendant plusieurs années. C’est pour cette raison que le service technique de la Ville de Gien organise, cette distribution. Chaque Giennois qui souhaite replanter des chrysanthèmes dans son jardin pourront en emporter (5 maximum par personne et dans la limite des stocks disponibles). Ces fleurs fleurissent de juin à novembre et peuvent agrémenter de différentes couleurs votre jardin.

