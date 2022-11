Galerie d’Art Ephémère, exposition Mr/Mme Jacoux Gien Gien Catégorie d’évènement: Gien

Galerie d’Art Ephémère, exposition Mr/Mme Jacoux Gien, 21 novembre 2022, Gien. Galerie d’Art Ephémère, exposition Mr/Mme Jacoux 21 novembre – 4 décembre Gien Une nouvelle expo s’est installée dans la galerie éphémère pARTage rue Gambetta : Chantal et Claude JACOUX ont partagé de grands Salons en France ( Paris, Bordeaux (33), Rambouillet (78), Beaune… Gien Place Leclerc, Gien Gien Chantal et Claude JACOUX, couple d’artistes de Nevoy, ont une passion commune: l’Art.

Tous deux sont artistes professionnels. La peinture de Chantal est instinctive, très colorée et pleine d’imprévus. Au travers de ses toiles abstraites, elle aime glisser un regard, une silhouette, quelques formes figuratives. Elle travaille seule, sans règle et éprouve de plus en plus le besoin de libérer son expression artistique sans s’enfermer dans le répétitif! Claude, sculpteur autodidacte travaille son Art depuis l’adolescence. Il aime redonner la vie à un simple morceau de bois inerte, à un bloc de pierre. Il fait renaître, par la morsure magique et bienveillante de l’outil, de nombreuses sculptures en taille directe (nus féminins, personnages figuratifs ou imaginaires, animaux, etc …..).

