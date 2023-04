Un lieu, des oeuvres (FDAC) 570 impasse des Cours, 2 mai 2023, Giel-Courteilles.

La Chapelle de Giel-Don-Bosco accueille durant un mois un panel d’oeuvres de la collection du Fonds départemental d’Art Contemporain de l’Orne.

Créée en 1986, la collection du FDAC propose un panorama de la création contemporaine, riche aujourd’hui de plus de 800 œuvres acquises auprès de 240 artistes confirmés ou en devenir.

Peu de départements possèdent un tel fonds…

Peintures, dessins, gravures, collages, photographies, sculptures, céramiques, pâtes de verre, tapisserie constituent le fonds.

L’objectif est de soutenir la création contemporaine et d’en favoriser l’accès dans des lieux de proximité, Il s’adresse à tous les publics, de tous âges, individuels ou en groupe (étudiants, scolaires, enfants de centres de loisirs, public associatif, etc.)

De nombreuses expositions, programmes éducatifs, résidences d’artistes, installations sont organisés en collaboration avec les collectivités, associations ou établissements scolaires du département de l’Orne..

Vendredi 2023-05-02 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-29 17:00:00. .

570 impasse des Cours Chapelle de Giel-Don-Bosco

Giel-Courteilles 61210 Orne Normandie



The Chapel of Giel-Don-Bosco welcomes during one month a panel of works of the collection of the Departmental Fund of Contemporary Art of the Orne.

Created in 1986, the collection of the FDAC proposes a panorama of the contemporary creation, rich today of more than 800 works acquired near 240 confirmed artists or in becoming.

Few departments have such a collection…

Paintings, drawings, engravings, collages, photographs, sculptures, ceramics, pastes of glass, tapestry constitute the fund.

The objective is to support contemporary creation and to encourage access to it in local places. It is aimed at all audiences, of all ages, individuals or groups (students, schoolchildren, children from leisure centers, associations, etc.)

Numerous exhibitions, educational programs, artist residencies and installations are organized in collaboration with local authorities, associations and schools in the Orne department.

La Capilla Giel-Don-Bosco acogerá durante un mes una exposición de obras de la colección del Fondo Departamental de Arte Contemporáneo de Orne.

Creada en 1986, la colección del FDAC ofrece un panorama de la creación contemporánea, con más de 800 obras adquiridas a 240 artistas consagrados o emergentes.

Pocos departamentos disponen de una colección semejante…

Pinturas, dibujos, grabados, collages, fotografías, esculturas, cerámicas, pastas de vidrio, tapices constituyen la colección.

Su objetivo es apoyar la creación contemporánea y favorecer su acceso en los lugares de proximidad. Se dirige a todos los públicos, de todas las edades, individuales o colectivos (estudiantes, escolares, niños de centros de ocio, asociaciones, etc.)

Se organizan numerosas exposiciones, programas educativos, residencias de artistas e instalaciones en colaboración con las autoridades locales, asociaciones y escuelas del departamento de Orne.

Die Kapelle von Giel-Don-Bosco beherbergt einen Monat lang eine Auswahl an Werken aus der Sammlung des Fonds départemental d’Art Contemporain de l’Orne.

Die 1986 gegründete Sammlung des FDAC bietet einen Überblick über das zeitgenössische Kunstschaffen und umfasst heute mehr als 800 Werke von 240 etablierten und aufstrebenden Künstlern.

Nur wenige Départements verfügen über einen derart umfangreichen Bestand…

Die Sammlung umfasst Gemälde, Zeichnungen, Drucke, Collagen, Fotografien, Skulpturen, Keramiken, Glasarbeiten und Wandteppiche.

Ziel ist es, das zeitgenössische Kunstschaffen zu unterstützen und den Zugang dazu an Orten in der Nähe zu fördern. Er richtet sich an alle Zielgruppen, alle Altersgruppen, Einzelpersonen oder Gruppen (Studenten, Schüler, Kinder aus Freizeitzentren, Vereinsmitglieder usw.)

Zahlreiche Ausstellungen, Bildungsprogramme, Künstlerresidenzen und Installationen werden in Zusammenarbeit mit den Gebietskörperschaften, Vereinen oder Schulen des Departements Orne organisiert.

