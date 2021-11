GiedRé Cargo de Nuit, 4 février 2022, Arles.

GiedRé —— ### _Chanson-Humour_ GiedRé a commencé sa carrière en composant et interprétant des chansons drôles et piquantes dans les bars, avant d’être repérée par l’humoriste Raphaël Mezrahi qui lui permettra de faire ses premières parties à La Cigale, avant de faire celles de Laurent Baffie et d’Oldelaf. Décalée, fine et usant du second, du troisième, voire du quatrième degré avec brio, elle revient cette année avec un tout nouvel album “Chansons Romantiques au piano”. Après s’être accompagnée d’une guitare, Giedre se tourne vers ce nouvel instrument, lui permettant une vision plus romantique des sujets qui lui sont chers (les poils, les prouts et le caca). En résidence du 13 au 15 septembre au Cargo de Nuit, elle nous convie le 04 février pour un concerto, sauf qu’elle prévient : “C’est un peu comme Chopin mais en moins bien” !

