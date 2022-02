GiedRé + Billy Ze Kick Post Tenebras Rock, 23 février 2022, Genève.

GiedRé + Billy Ze Kick

Post Tenebras Rock, le mercredi 23 février à 19:30

REPORT : Suite à un cas de Covid déclaré dans l’équipe de Giedré, le concert prévu ce mercredi 2.2.22 avec Giedré et Billy Ze Kick est reporté au mercredi 23 Février 2022, aux mêmes horaires. Les billets achetés pour le 02.02.22 seront également valables le 23.02.22 Merci pour votre compréhension. PTR et Couleur 3 présentent une soirée conceptuelle : 2.2.22 > 22:22 Un double concert spectaculaire sous les signes de l’union et du bug, avec 2 artistes réputées pour jouer avec les âmes et ouvrir les volets de la perception, jusqu’à la destruction du monde le 2 Février 2022 à 22h22… pour le recréer en mieux dès 22h23. GiedRé, Chanson what the fuck (FR) [Facebook](bit.ly/3DGGJeH) | [Youtube](bit.ly/3kZfiFB) | [Spotify](spoti.fi/3nFS7Sn) Contrairement à ce que ses textes caustiques et bourrés d’humour noir laissent entendre, la chanteuse GiedRé aime les gens. Pour autant, elle ne s’interdit rien, sauf si elle n’a rien à dire. Sa seule limite, c’est la méchanceté gratuite. Ayant troqué sa guitare contre un piano, « pour rester assise car elle n’est plus toute jeune » (dit-elle), elle s’est rendue compte que cet instrument prestigieux appelait à la douceur, à la tendresse, et c’est avec amour qu’elle a souhaité aborder les thèmes qui s’en dégagent dans son album « Chansons romantiques au piano ». S’il est vrai que par le passé, GiedRé se distinguait surtout par son côté « rock » (cf Bruce Springsteen), elle souhaite aujourd’hui offrir à son public une vision plus romantique des sujets qui lui sont chers (les poils, les prouts et le caca). Billy Ze Kick, Pop psychédélique (FR) [Facebook](bit.ly/3xkjUv2) | [Youtube](bit.ly/3oK5fW0) | [Spotify](spoti.fi/3CIhxmP) Phénomène subversif de la décennie 90’s, Billy Ze Kick a encroué le système avec « Mangez-moi », « OCB » et un album majeur ayant marqué toute une génération. Désormais sans ses Gamins en Folie, et après plusieurs albums développant les grands thèmes de l’écologie, du féminisme et de l’évaporation mystique, elle est accompagnée d’un sampleur, d’un micro et de 2 champignons géants. Ses hymnes, vous les connaissez, « faites tourner faites tourner », « salut Jean Mich Much », et vous les chanterez en coeur, dans la joie et la vapeur. Evasion spatio-temporelle assurée. _Evénement en 2G+_ Afin d’accéder au concert, merci de nous présenter à l’entrée : – Ton certificat de vaccination ou de guérison (QR code) Si la date de vaccination et/ou de guérison date de + de 4 mois, il faudra nous présenter un test négatif : antigénique de – de 24H ou PCR de – de 48H – Une pièce d’identité _Billetterie_ [PETZI](bit.ly/30JzHHs) | [SEE TICKET](bit.ly/3GI7Lno) Prélocs : 22.- | Membres : 15.- | Sur place : 25.- ATTENTION AUX ARNAQUES ! BILLETS EN VENTE CHEZ NOS PARTENAIRES UNIQUEMENT _Deviens membre_ Des soirées gratuites ! Des concerts jusqu’à moitié prix ! Rejoins la membritude PTR pour seulement 50.- par année ! [ [Deviens Membre](bit.ly/3zI3v3g) ] _Infos_ [[www.ptrnet.ch](www.ptrnet.ch)](www.ptrnet.ch)

Sur place CHF 25.- / Prélocs CHF 22.- / Membre PTR CHF 15.- / 20ans/20CHF CHF 22.- / Music Pass Gratuit

PTR et Couleur 3 présentent une soirée conceptuelle.

Post Tenebras Rock Place des Volontaires 4 1204 Genève Genève Jonction



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T19:30:00 2022-02-23T23:00:00