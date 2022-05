GiedRé, 7 octobre 2022, .

GiedRé

2022-10-07 – 2022-10-07

GiedRé est un OCNI. Comprenez “Objet Chantant Non Identifié”. Affectant des tenues au kitsch intelligemment stylisé et au savant goût, cette lituanienne arrivée en France à l’âge de sept ans plante un hachoir de fraîcheur dans notre paysage musical. Quand la chanson hexagonale se complait dans la tranche de vie blafarde, GiedRé aborde les vrais sujets (la mort, la solitude, la maladie, l’abandon, le deuil…) avec une délicatesse rigolarde, une potacherie de dentielière et un refus de tout compromis.

Durée 1h30.

Billetterie en ligne : https://ardei-soft.com/gien/manif.html?refManif=74&cause=1

Pass sanitaire obligatoire

GiedRé

dernière mise à jour : 2022-05-16 par