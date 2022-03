Gidon Kremer Trio Théâtre La Criée Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Gidon Kremer, né à Riga en Lettonie, est l’un des plus grands violonistes au monde. Aujourd’hui entouré de ses complices, la violoncelliste Giedrė Dirvanauskaitė et le pianiste Georgijs Osokins, il dirige un trio d’élite dont les enregistrements ont été primés en Europe comme aux États-Unis. Au programme notamment de ce concert exceptionnel, l’inoubliable trio opus 110 de Schumann, et le bouleversant « Trio élégiaque » de Rachmaninov composé à la mémoire du grand compositeur Tchaïkovski. Trois immenses artistes. +++ INFORMATIONS PRATIQUES +++ ▪ Dates : 28 mars 2022 ▪ Durée : 2h20 entracte inclus ▪ Tarif C ▪ Informations : [https://bit.ly/3ppyXAF](https://bit.ly/3ppyXAF) ▪ Réservations : [https://bit.ly/3srR1fu](https://bit.ly/3srR1fu)

