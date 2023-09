Quintette de cuivres Gidéum Gidy, 18 novembre 2023, Gidy.

Quintette de cuivres Samedi 18 novembre, 20h30 Gidéum Gratuit

Le quintette de cuivres est la formation qui ressemble le plus à l’orchestre car on y retrouve des instruments graves (tuba), aigus (trompettes) et médium (cor et trombone). On peut donc adapter une grande partie du répertoire mais il est encore plus intéressant d’entendre le répertoire composé spécialement pour cet ensemble de cuivres aux sonorités brillantes et chaleureuses

Gidéum GIDY, 44 rue du Stade Gidy 45520 Loiret Centre-Val de Loire

2023-11-18T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T22:00:00+01:00

