GIBRALTAR Bouère, 26 mai 2022, Bouère.

GIBRALTAR plan d’eau Les Halles Bouère

2022-05-26 15:00:00 – 2022-05-26 plan d’eau Les Halles

Bouère Mayenne Bouère

Gibraltar

France

Savant méli-mélo d’épices orientales et d’effluves flamenco, Gibraltar fait onduler le bassin méditerranéen. À la barre, le guitariste Matthieu QUELEN s’est entouré de solides experts en passage de frontières : Stéphane ROBIN (guitare), Claude RENON (contrebasse) et Nicolas MARCHAND (percussions). Ce quartet, composé de musiciens mayennais bien connus, nous emmène dans un voyage pétri de poésie et de sensibilité…

Une très belle découverte vous attend!

Matthieu QUELEN : guitare,

Stéphane ROBIN : guitare,

Claude RENON : contrebasse,

Nicolas MARCHAND : percussions.

Dans le cadre du Festival des Ateliers Jazz de Meslay-Grez découvrez Gibraltar à Bouère le jeudi 26 mai.

Gibraltar

France

Savant méli-mélo d’épices orientales et d’effluves flamenco, Gibraltar fait onduler le bassin méditerranéen. À la barre, le guitariste Matthieu QUELEN s’est entouré de solides experts en passage de frontières : Stéphane ROBIN (guitare), Claude RENON (contrebasse) et Nicolas MARCHAND (percussions). Ce quartet, composé de musiciens mayennais bien connus, nous emmène dans un voyage pétri de poésie et de sensibilité…

Une très belle découverte vous attend!

Matthieu QUELEN : guitare,

Stéphane ROBIN : guitare,

Claude RENON : contrebasse,

Nicolas MARCHAND : percussions.

plan d’eau Les Halles Bouère

dernière mise à jour : 2022-03-14 par