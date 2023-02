Gibbon à l’Atelier du Plateau L’Atelier du Plateau, 10 mai 2023, Paris.

Le mercredi 10 mai 2023

de 20h00 à 21h30

. payant

GIBBON est un solo de guitares accompagnées d’un poste radio-cassette. Une sorte de duo donc.

Principalement, ça fouine dans les cordes avec de l’objet de bois ou de métal, glané çà et là. Une horde d’effets vient dialoguer avec le geste brut, créant des espaces plus intenses dans lesquels s’agitent des bandes enregistrées et des bazars amplifiés. La voix, souvent auto-tunée, et le texte poétique sont bricolés au-dessus, avec, dedans. Alors, ça s’élance et on pense à une ronde, avec de très longs bras pour se prendre dans les mains.

avec : Tatiana Paris, guitares électriques, effets, objets, voix, auto-tune et casquettes

L’Atelier du Plateau 5 rue du Plateau 75019 Paris

Contact : https://billetterie-atelierduplateau.mapado.com/event/174464-gibbon 0142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau https://www.facebook.com/latelierduplateau https://atelierduplateau.org/infos-pratiques/

