Giardini La Mortella Forio Catégories d’Évènement: Forio

Napoli Giardini La Mortella, 3 juin 2023, Forio. Samedi 3 juin, 17h00 Giardini La Mortella Giardini La Mortella Via Francesco Calise Operaio Foriano, 45, 80075 Forio NA Forio 80075 Napoli Campania + 39 081986220 http://www.lamortella.org Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T17:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:30:00+02:00

2023-06-03T17:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:30:00+02:00 @FondazioneCRFirenze Détails Catégories d’Évènement: Forio, Napoli Autres Lieu Giardini La Mortella Adresse Via Francesco Calise Operaio Foriano, 45, 80075 Forio NA Ville Forio Departement Napoli Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Giardini La Mortella Forio

Giardini La Mortella Forio Napoli https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/forio/

Giardini La Mortella 2023-06-03 was last modified: by Giardini La Mortella Giardini La Mortella 3 juin 2023 Giardini La Mortella Forio

Forio Napoli