LES PTITES PÉPITES – ANGORA LAINE D’ANJOU Giard – Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers, 4 novembre 2023, Le Lion-d'Angers.

Le Lion-d’Angers,Maine-et-Loire

Les P’tites Pépites d’automne, programme de découvertes insoupçonnées en Anjou bleu. Rendez-vous le samedi 4 novembre pour la découverte d’un élevage de lapins angora..

2023-11-04

Giard – Le Lion d’Angers

Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Les P’tites Pépites d’automne, a program of unsuspected discoveries in Anjou bleu. Join us on Saturday November 4 for a visit to an Angora rabbit farm.

Les P’tites Pépites d’automne, un programa de descubrimientos insospechados en Anjou bleu. Únase a nosotros el sábado 4 de noviembre para visitar una granja de conejos de Angora.

Les P’tites Pépites d’automne, Programm für ungeahnte Entdeckungen im blauen Anjou. Treffen Sie sich am Samstag, den 4. November, um eine Angorakaninchenzucht zu entdecken.

