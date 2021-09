Paris Ground Control île de France, Paris Giant free troc party: “on échange tout !” Ground Control Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Giant free troc party: “on échange tout !” Ground Control, 20 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 20 octobre 2021

de 15h à 15h45

Le mercredi 20 octobre 2021

de 14h à 14h45

Le mercredi 20 octobre 2021

de 13h à 13h45

gratuit

450 troqueuses et troqueurs se retrouvent à Paris pour échanger des vêtements, jeux, livres, déco et objets en tout genre qu’ils n’utilisent plus mais qui sont toujours en bon état. Les participants pourront récupérer tous les articles qu’ils souhaitent et sans aucune limite. C’est l’occasion de faire le grand tri et pour ne plus vous encombrer, amenez-les à la Free Troc Party organisée par le site paris-friendly.fr, en échange, vous pourrez récupérer de nouveaux articles apportés gratuitement par d’autres participants. Comment participer à cet événement ? Remplissez le formulaire d’inscription (pour la session de votre choix) qui sera mise en ligne le mercredi 13 octobre à 12h ici (il faudra être rapide !) : Pour s’inscrire à la Giant Free Troc Party cliquez ici ! Vous recevrez un email de confirmation, car seulement 450 places seront disponibles (150 places par session). Rendez-vous à la Free Troc Party “on échange tout” ! Pass sanitaire obligatoire. Événements -> Brocante / Marché Ground Control 81, rue du Charolais Paris 75012

6, 14 : Bercy (417m) 1, 8 : Reuilly – Diderot (496m)

Contact :Paris Friendly 0623224443 myr@paris-friendly.fr https://www.paris-friendly.fr https://www.facebook.com/ParisFriendly https://twitter.com/parisfriendly0623224443 myr@paris-friendly.fr Événements -> Brocante / Marché Solidaire;Insolite

Date complète :

2021-10-20T15:00:00+02:00_2021-10-20T15:45:00+02:00;2021-10-20T14:00:00+02:00_2021-10-20T14:45:00+02:00;2021-10-20T13:00:00+02:00_2021-10-20T13:45:00+02:00

DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Ground Control Adresse 81, rue du Charolais Ville Paris lieuville Ground Control Paris