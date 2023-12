Gianluca Figliola 4tet invite Alain Jean-Marie 38Riv Jazz Club Paris Catégories d’Évènement: ile de france

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant Tarif en ligne : 17 à 22€

Tarif sur place : 20 à 25€ Concert Jazz, Hard-Bop — « That Old Black Magic » Le groupe propose un répertoire de compositions Hard-Bop du guitariste Gianluca Figliola. Gianluca Figliola : guitare

Alain Jean-Marie : piano

Gilles Naturel : contrebasse

Lionel Boccara : batterie 38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/40

Code postal 75004 Lieu 38Riv Jazz Club Adresse 38 rue de rivoli Ville Paris

