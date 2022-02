Gianfranco Piombo Data Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Gianfranco Piombo vit dans les environs de la plus au sud des villes du nord de France. Il joue d’un accordéon asthmatique prêt à rendre l’âme. Il en joue si mal que personne ne veut l’accompagner. Il s’est donc fabriqué ses propres musiciens mécaniques. A savoir un moteur d’essuie-glace comme percussionniste et un ventilateur qui fait chanter deux amortisseurs de camions. Et comme cet orchestre n’est pas très doué dans les changements de rythme (ils n’ont jamais appris le solfège), il a décidé de faire de la musique drone (entendre « bourdon »), hypnotique et répétitive. Une trance du pauvre en quelque sorte, faite de vibrations, d’harmoniques, de halètements, de nerfs et d’électricité. Le chant de la mine. La danse du piqueur au fond du puits. [https://www.youtube.com/watch?v=YnrCiaeouNA](https://www.youtube.com/watch?v=YnrCiaeouNA) [https://www.youtube.com/watch?v=pJIL8AY3qeY](https://www.youtube.com/watch?v=pJIL8AY3qeY)

Data 44, rue des bons enfants 13006 Marseille

