Giacometti et les écrivains Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Yonne

Giacometti et les écrivains Auxerre, 26 novembre 2022, Auxerre. Giacometti et les écrivains

1 Rue d’Ardillière Bibliothèque Jacques Lacarrière Auxerre Yonne Bibliothèque Jacques Lacarrière 1 Rue d’Ardillière

2022-11-26 – 2022-11-26

Bibliothèque Jacques Lacarrière 1 Rue d’Ardillière

Auxerre

Yonne EUR La conférence abordera le dialogue entre Alberto Giacometti et les écrivains, depuis son adhésion au Surréalisme en 1930 jusqu’à sa rencontre avec Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir ainsi qu’avec une nouvelle génération de poètes après 1945 (Jacques Dupin, André du Bouchet, Yves Bonnefoy). Le dialogue de l’artiste avec des écrivains comme Michel Leiris, André Breton, Louis Aragon, Francis Ponge ou encore René Char sera évoqué.

Par Thomas Augais, maître de conférences à Paris Sorbonne Université. bibliotheque@auxerre.com +33 3 86 72 91 60 Bibliothèque Jacques Lacarrière 1 Rue d’Ardillière Auxerre

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Auxerre, Yonne Autres Lieu Auxerre Adresse Auxerre Yonne Bibliothèque Jacques Lacarrière 1 Rue d'Ardillière Ville Auxerre lieuville Bibliothèque Jacques Lacarrière 1 Rue d'Ardillière Auxerre Departement Yonne

Auxerre Auxerre Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auxerre/

Giacometti et les écrivains Auxerre 2022-11-26 was last modified: by Giacometti et les écrivains Auxerre Auxerre 26 novembre 2022 1 Rue d'Ardillière Bibliothèque Jacques Lacarrière Auxerre Yonne auxerre Yonne

Auxerre Yonne