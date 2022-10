Ghyslaine Lesept dans « Gigi vous décape la tignasse »

2022-11-17 21:00:00 21:00:00 – 2022-11-17 EUR 16 21 Entre ses premiers pas (hésitants) sur Internet où elle espère trouver de précieux conseils, le soin miracle que lui a concocté son mari Jeannot, et beaucoup d’autres péripéties, on peut craindre le pire !

Tout y passe et personne n’est épargné, pas même les politiques qu’elle défrise à sa manière !

Fixez bien les chignons et laquez-vous la tignasse avant de venir, ça va décoiffer. Lustrage gratuit pour les chauves ! Après « Noces de rouille », Gigi a décidé d'ouvrir un salon de coiffure ! Jusque là tout va bien, sauf qu'elle n'est pas coiffeuse. Gigi va devoir explorer toutes les solutions pour se former sur le tas… et le tas ce sont ses clients.

