Le mercredi 11 octobre 2023

de 14h30 à 16h30

A partir de 6 ans. gratuit Tous nos ate­liers sont gra­tuits et suivis d'un goûter. Informations & réser­va­tions :
publics@­be­ton­sa­lon.net / +33.(0)1.45.84.17.56

publics@­be­ton­sa­lon.net / +33.(0)1.45.84.17.56 Partez à la découverte du dormeur.se qui sommeille en vous dans cet atelier à faire en famille ! En réa­li­sant des lits spé­cia­le­ment conçus pour se repo­ser (et faire la sieste !) dans l’expo­si­tion, l’artiste Konstantinos Kyriakopoulos nous convie à réflé­chir sur notre rela­tion au som­meil. Sommes-nous plutôt bon dor­meur·se, mau­vais rêveur ou som­nam­bule ? Après un temps de par­tage sur nos rela­tions à la nuit noire, réa­li­sons la veilleuse de nos rêves. Celle capa­ble de faire danser les joyeux fan­tô­mes comme d’éloigner les mau­vais ! Bétonsalon – centre d’art et de recherche 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet, Rez-de-chaussée de la Halle aux Farines 75013 Paris Contact : https://www.betonsalon.net/spip.php?article1208 +33145841756 info@betonsalon.net https://www.facebook.com/betonsalon/ https://www.facebook.com/betonsalon/ https://www.betonsalon.net/spip.php?article1208

Bétonsalon - centre d'art et de recherche
9 esplanade Pierre Vidal-Naquet, Rez-de-chaussée de la Halle aux Farines
75013 Paris

