Ghostbusters Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Marseille 6e Arrondissement

Ghostbusters Marseille 6e Arrondissement, 1 novembre 2022, Marseille 6e Arrondissement. Ghostbusters

83 rue Marengo L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhne L’Art Dû 83 rue Marengo

2022-11-01 15:00:00 15:00:00 – 2022-11-05

L’Art Dû 83 rue Marengo

Marseille 6e Arrondissement

Bouches-du-Rhne EUR 6 8 « Qui c’est qu’on appelle ? Ghostbusters !



Voilà plusieurs jours qu’il se passe de drôles de phénomènes dans ce théâtre. Il semblerait qu’un fantôme sème la pagaille !

Un membre de l’équipe française des Ghostbusters, Astier, va alors intervenir pour régler le problème.

Mais les fantômes sont souvent imprévisibles, et le chasseur de fantômes n’est pas au bout de ses surprises !



Un spectacle pour toute la famille dans lequel se mêlent théâtre et magie, pour le plaisir des petits comme des grands ! »



Compagnie Astier Industries

Avec Astier Spectacle de magie pour toute la famille. L’art dû théâtre – Cours de théâtre et spectacles tout public à Marseille L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne, Marseille 6e Arrondissement Autres Lieu Marseille 6e Arrondissement Adresse Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhne L'Art Dû 83 rue Marengo Ville Marseille 6e Arrondissement lieuville L'Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhne

Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-6e-arrondissement/

Ghostbusters Marseille 6e Arrondissement 2022-11-01 was last modified: by Ghostbusters Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement 1 novembre 2022 83 rue Marengo L'Art Dû Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhne Bouches-du-Rhne Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhne