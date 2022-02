Ghost Writer and the Broken Hand Break – Miet Warlop Théâtre d’Orléans, 3 mars 2022, Orléans.

Ghost Writer and the Broken Hand Break – Miet Warlop

Théâtre d’Orléans, le jeudi 3 mars à 20:00

**Chaque spectacle de Miet Warlop est indescriptible et unique. L’artiste flamande joue la naissance du geste théâtral, entre rêverie plastique, expérience in vivo et performance irrévérencieuse.** [Découvrez le teaser de la performance](https://www.youtube.com/watch?v=0fqYWwwA65g&feature=youtu.be) _Ghost Writer and the Broken Hand Break_ est une triple chorégraphie. Trois corps en rotation, explorant la musique des sphères, trois chercheurs en physique scénique, à la fois derviches post-modernes et corps stellaires en émoi. Une œuvre qui met en résonance l’individu, l’autre et les astres. “De la tension à l’attention, de la respiration au chant, de la concentration à la fixation, de la fixation à la mise en vedette. Vibrant avec le plus petit détail de la galaxie. Il n’y a pas de cadre à ajouter, seulement la gravité. En obéissant à son attraction, je vais coller une de mes mains au ciel et l’autre au sol. Mes cordes vocales vont trembler, mais je resterai calme. Mon oreille droite s’accordera à la gauche, et la gauche, à la droite. L’infini va se manifester. Sans jamais arrêter le mouvement, je commencerai à chanter les chansons que nous avons écrites sur les questions de vie, de mort et de métamorphose. La vérité est toujours quelque part là.” Miet Warlop et Raimundas Malasauskas − **Conception, mise en scène Miet Warlop** Interprétation Joppe Tanghe, Wietse Tanghe, Miet Warlop Musique Pieter Demeester, Wietse Tanghe, Miet Warlop Paroles Raimundas Malasauskas, Miet Warlop, Pieter De Meester Costumes Karolien Nuyttens Conception lumières Henri Emmanuel Doublier Ingénieur de son Bart Van Hoydonck Technique Arno Truyens, Bennert Vancottem − **Jeudi 3 mars** 20h − Salle Barrault Tarif 10€ le spectacle ou 5€ avec “[la Carte](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/la-carte-mode-emploi-59.html?article=2248)”, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 45 minutes

Une version occidentale et postmoderne de la danse des derviches tourneurs. Trois corps en rotation pour une expérience unique !

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T20:00:00 2022-03-03T20:45:00