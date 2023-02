Ghost Woman POPUP!, 4 mai 2023, PARIS.

Récemment, les aficionados de la scène garage/neo-psyché ont été gâtés par Evan Uschenko, l'homme derrière le projet Ghost Woman. Avec deux excellents albums en 7 mois, celui-ci a placé la barre très haut ! Le premier album (sorti le 01 juillet 2022), éponyme, nous propulsait immédiatement sur la planète du rock psychédélique. Ces compositions hypnotiques rendaient un hommage plus que réussi aux années 60 et 70 tout en sachant être surprenantes. « Anne,If », disponible depuis le 20 janvier dernier, continue l'exploration de ces territoires et s'autorise quelques incursions en terres krautrock ou encore country-folk. Uschenko évite l'idée que Ghost Woman est – au moins entièrement – un « projet solo », car les concerts sont très centrés sur le groupe, composé aujourd'hui de sa partenaire créative et romantique Ille van Dessel (Poolface) à la batterie, et de son co-conspirateur de longue date Nick Hay qui s'occupe de toutes les tâches liées aux cordes. Les chansons d'« Anne, If » qui ont trouvé le chemin de la scène au cours des nombreux concerts que le groupe a donné ces derniers mois en Amérique du Nord ont déjà commencé à prendre de nouvelles formes. Ghost Woman sera en concert le 04 mai 2023 à Paris au Pop Up du Label. Une date immanquable pour les fans du Brian Jonestown Massacre, des Night Beats et des Allah-Las !

POPUP! PARIS 14 RUE ABEL Paris

Récemment, les aficionados de la scène garage/neo-psyché ont été gâtés par Evan Uschenko, l’homme derrière le projet Ghost Woman. Avec deux excellents albums en 7 mois, celui-ci a placé la barre très haut ! Le premier album (sorti le 01 juillet 2022), éponyme, nous propulsait immédiatement sur la planète du rock psychédélique. Ces compositions hypnotiques rendaient un hommage plus que réussi aux années 60 et 70 tout en sachant être surprenantes. « Anne,If », disponible depuis le 20 janvier dernier, continue l’exploration de ces territoires et s’autorise quelques incursions en terres krautrock ou encore country-folk.

Uschenko évite l’idée que Ghost Woman est – au moins entièrement – un « projet solo », car les concerts sont très centrés sur le groupe, composé aujourd’hui de sa partenaire créative et romantique Ille van Dessel (Poolface) à la batterie, et de son co-conspirateur de longue date Nick Hay qui s’occupe de toutes les tâches liées aux cordes. Les chansons d’« Anne, If » qui ont trouvé le chemin de la scène au cours des nombreux concerts que le groupe a donné ces derniers mois en Amérique du Nord ont déjà commencé à prendre de nouvelles formes.

Ghost Woman sera en concert le 04 mai 2023 à Paris au Pop Up du Label. Une date immanquable pour les fans du Brian Jonestown Massacre, des Night Beats et des Allah-Las !

