GHOST RHYTHMS Sunset & Sunside, 10 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 10 décembre 2021

de 20h30 à 23h

Un disque hommage à tous les télépathes du monde, et aux musiciens en particulier. Ghost Rhythms fête la sortie de son nouvel album, Spectral Music (Cuneiform Records) sur la scène du Sunset. Un disque hommage à tous les télépathes du monde, et aux musiciens en particulier. Casting : Guillaume Aventurin – guitare ; Julien Bigorgne – flute ; Alexis Collin – accordéon ; Xavier Gélard – batterie ; Gregory Kosovski – basse ; Morgan Lowenstein – percussions ; Nadia Mejri-Chapelle – violoncelle ; Tom Namias – guitare ; Camille Petit – claviers ; Maxime Thiébaut – saxophone Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

