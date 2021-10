Paris Les Petites Gouttes île de France, Paris Ghost Note Les Petites Gouttes Paris Catégories d’évènement: île de France

Ghost Note Les Petites Gouttes, 8 novembre 2021, Paris.

de 20h à 22h30

Funk hyper millimétrée aux arrangements foisonnants et imprégnés de toutes les influences de la Great Black Music : du hip-hop à l’afro-funk en passant par le jazz… Le projet Ghost-Note est né de la rencontre des artistes multi-récompensés au Grammy Awards Robert Sput Searight et Nate Werth, connus à travers le monde pour leur passage dans le groupe à sensation Snarky Puppy. Ils ont réussi à récupérer Dywane « MonoNeon » Thomas Jr, dernier bassiste de l’immense Prince. Véritable célébration de la musique, leur projet embarque les auditeurs dans un voyage époustouflant, inspiré par les influences de James Brown, J Dilla et les Beastie Boys, jusqu’aux rythmes de samba folkloriques ouest-africains, afro-cubains et brésiliens. Concerts -> Hip-Hop Les Petites Gouttes 2 Esplanade Nathalie Sarraute 22 Rue Hégésippe Moreau Paris 75018

