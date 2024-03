GHISLAIN BLIQUE THEATRE TRIANON Bordeaux, mardi 12 novembre 2024.

GHISLAIN BLIQUEIl est difficile de mettre Ghislain dans une case. Celle des antihéros, à la rigueur, au bord de l’exaspération à chaque phrase prononcée.Au fond, ce qu’il raconte n’est qu’une partie d’un tout. C’est sa manière de le faire, percutante, qui captive l’auditoire et reveille les salles. Il raconte ses joies, réussites, peines et échecs avec le même ton.Vous avez pu voir Ghislain :Au Jamel Comedy Club Saison 11 et 12 sur Canal Membre de la troupe depuis 2021Sur France 2 à plusieurs reprises dans GeÉneÉration PanameSur Comédie , Pasquinade…Tous les soirs dans les meilleurs comedy clubs de ParisDans Comique ! sur toutes les plateformes de podcast.

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-11-12 à 20:00

THEATRE TRIANON 6, rue Franklin 33000 Bordeaux 33