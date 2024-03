GHINZU – WARHAUS THEATRE ANTIQUE- ARLES Arles, mercredi 17 juillet 2024.

Les Escales du Cargo sont de retour pour leur 20e édition ! Depuis 20 ans, Les Escales du Cargo résonnent chaque été au Théâtre Antique d’Arles pourvous faire vivre des moments uniques et hors du temps. Cette année, c’est également l’anniversaire des 30 ans de PIAS, label de musique indépendant et partenaire du festival depuis de nombreuses années. Retrouvez-nous du 16 au 21 juillet au Théâtre Antiques d’Arles pour une édition remplie de rythmes électrisants et de moments de pur bonheur musical.17 JUILLET :- GHINZU- WARHAUS

Tarif : 47.00 – 53.00 euros.

Début : 2024-07-17 à 21:00

Réservez votre billet ici

THEATRE ANTIQUE- ARLES BOULEVARD DES LICES 13200 Arles 13