Ghinzu et Warhaus aux Escales du Cargo Théâtre Antique Arles, mercredi 17 juillet 2024.

Les Escales du Cargo et [PIAS] France vous présentent le retour légendaire de @Ghinzu célébrant les 20 ans de leur album emblématique « Blow », et les performances envoûtantes de Warhaus !

Vous n’avez pas pu prendre vos places pour leur concert à venir à l’Olympia, complet en l’espace d’un éclair ? Le groupe belge Ghinzu fait son grand retour en 2024 et célèbre les 20 ans de son album Blow aux Escales du Cargo !



Cela fait maintenant 5 ans que Warhaus, le projet du chanteur et compositeur du groupe Balthazar a conquis le cœur du public, avec ses mélodies irrésistibles, légères et entraînantes, portées par des chœurs enjoués, des arrangements cinématographiques et des grooves addictifs dont lui seul en a le secret. Un moment hors du temps à vivre au Théâtre Antique !



-17 juillet 2024

-Théâtre Antique Arles

-Tickets et infos https://shotgun.live/festivals/ghinzu-warhaus

-Profitez des Escales avec le pass culture et la carte collégiens de Provence 47 47 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-17 20:00:00

fin : 2024-07-17 23:55:00

Théâtre Antique Rue De la Calade

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

