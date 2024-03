Ghiberti à Lyon. La Porte du Paradis, du moulage à sa restauration (1841-2025) Musée des Moulages Lyon, mardi 25 juin 2024.

Ghiberti à Lyon. La Porte du Paradis, du moulage à sa restauration (1841-2025) Table ronde organisée par le Musée des Moulages, Université Lumière Lyon 2 Mardi 25 juin, 14h00 Musée des Moulages

Le moulage de la Porte du Paradis conservé au Musée des Moulages de l’Université Lumière Lyon 2 sera l’objet d’une table-ronde réunissant historiens de l’art, conservateurs, dessinateurs et restaurateurs. La réflexion portera sur l’œuvre originale de Ghiberti, ses tirages à usage didactique en Europe et dans le monde, depuis le XVIIIe siècle, puis sur les politiques anciennes et actuelles de restauration des moulages dans les musées et les écoles d’art. Le Congrès est l’occasion d’interroger la matérialité du plâtre lyonnais, ses qualités mimétiques et sa patine bronze unique parmi les autres exemplaires existants.

Moderator : Véronique ROUCHON-MOUILLERON

Musée des Moulages 87 Cr Gambetta, 69003 Lyon Lyon 69003 Lyon 3e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Moulage d’après le panneau « Adam et Eve » de la Porte du Paradis de Ghiberti (en cours de restauration), 1841, plâtre patiné, 123×116,5 cm, Lyon, Musée des Moulages de l’université Lumière Lyon 2, inv. M470 – crédit photo Bertrand Perret, 2023.