Ghes Hi

Mama Shelter, le samedi 17 juillet à 19:00

Mama Shelter, le samedi 17 juillet à 19:00

Passionné de black music et de hip-hop en particulier, depuis 2001, Ghes-Hi a étudié les préceptes du turntablism et du beatmaking au sein des « Sillontologues », aux côtés de Wicked Matrix et Klectik. Véritables instrumentistes avec leurs platines, ils ont prêché depuis la bonne parole musicale de La Sillontologie à travers la France (Lyon, Paris, Avrileille, Bordeaux, Toulouse, Gap…). Désormais seul, Ghes-hi perpétue cette tradition en studio ou en live (L’Echappée Belle, Jibs, Woody Bud, Les 400 Coups…) ou en dj set avec ses « Ghes-hilights ». A bon auditeur, salut!

Entrée libre

Mama Shelter 64, rue de la Loubière 13006 Marseille

2021-07-17T19:00:00 2021-07-17T23:00:00

2021-07-17T19:00:00 2021-07-17T23:00:00

