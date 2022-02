Ghazal (conversion avec une femme) de la Cie Jours Dansants Théâtre Massenet, 28 avril 2022, Lille.

Ghazal (conversion avec une femme) de la Cie Jours Dansants

le jeudi 28 avril à Théâtre Massenet

Ghazal (Conversation avec une femme) organise la rencontre inédite et la friction des matières mémorielles, du théâtre, de la danse, du cinéma documentaire et de la création musicla au plateau aurour de l’écoute et de la révolte comme devenir révolutionnaire. Ghazal propose une immersion dans le parcours intime de femmes syriennes ayant vécu l’exil. Dix ans après la révolution syrienne, trois interprètes venant d’Egypte, du Liban et de France, rejouent ces histoires, depuis une chambre détruite, à reconstruire. Ils.elles nous racontent les leurs, ouvrent des espaces-frontières pour interroger la représentation médiatique des images de guerre et déplacer la perception entre Je, Nous et Eux. Distribution : Ecriture, mise en scène et chorégraphie : Marjory Duprés ; Réalisation documentaire : Tiffany Duprés ; Interprètes : Mahmoud El Haddad, Dalia Naous et Nelly Pulicani ; Création musicale live : Guillaume Léglise ; Dramaturgie : Sarah Di Bella ; Scénographie : Marta Pasquetti ; Création lumières : Manuel Desfeux ; Costumes : Marion Xardel ; Création vidéo : Nicolas Comte ; Régie vidéo : Jean-Baptiste Droulers ; Régie son : Ronan Mansard ; Montage : Chaghig Arzoumanian ; Administratrice : Hélène Pallut ; Développement et diffusion : Florence Chérel – MYND Productions Coproduction : M.A.L de Laon, Centre Chorégraphique National de Roubaix Soutiens : Département de l’Aisne, Région Hauts-de-France, DRAC Hauts-de-France, M.A.L de Laon, Ballet du Nord – CCN de Roubaix, L’Atelier des Artistes en Exil de Paris, Théâtre Massenet de Lille, Ville de Lille – Maisons Folie – Flow, La Faïencerie – Scène Conventionnée de Creil, La Manekine – Scène intermédiaire des Hauts-de-France, Le Relais Pantin, Festival Syrien n’est fait de Paris, Théâtre Ouvert – Centre National des Dramaturgies Contemporaines de Paris, La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne, DICRÉAM/CNC, Pictanovo, Spedidam

Sur réservation sur www.theatre-massenet.com

Théâtre Massenet 4 rue Massenet Lille Fives Nord



