Espace Vauban, le dimanche 12 décembre à 17:00

Ghassen Chiba est un explorateur du vaste et fertile terroir des musiques traditionnelles. D’origine tunisienne et algérienne, ayant vécu en Tunisie, il se passionne tout naturellement pour les musiques du monde et ce qu’elles véhiculent. Il fonde son langage en s’inspirant de sources aussi variées que celles de l’Inde, d’Asie Centrale, du Moyen-Orient et du bassin méditerranéen et développe une approche personnelle autour de l’idée, de l’émotion. Émigrant australien, Will Guthrie a depuis longtemps posé ses valises à Indre. Cet Indrais a gravé son empreinte parmi celles des plus singuliers batteurs et/ou percussionnistes qui martèlent l’espace sonore des musiques expérimentales de par le globe. Avec son approche brute et érudite de l’instrument, on oublie la technique, on écoute la musique. Will Guthrie batterie, percussions . Ghassen Chiba voix, percussions _Organisation : Plages Magnétiques_ _Dans le cadre du festival NoBorder_

Plein 14 €Réduit 11 €Adhérent·e 8 €Comptez 2 supp. pour tout achat sur place

Gnawa free spazz

Espace Vauban 17 AVENUE CLEMENCEAU, 29200 Brest Brest Finistère



2021-12-12T17:00:00 2021-12-12T18:00:00