Cité de la Musique, le vendredi 29 avril à 20:30

Andalou de Grenade, **Luis de la Carrasca** est l’une des références dans le monde Flamenco. Autodidacte, il a hérité du don de ses ancêtres pour « el Cante ». Gharnata veut dire Granada en arabe. Etant Grenadin, Luis de la Carrasca est conscient de l’héritage laissé par cette extraordinaire civilisation lors de son apogée. Dans ce nouveau spectacle, Luis de la Carrasca est entouré de 5 musiciens habités et d’une envoûtante danseuse. Ses paroles font référence aux valeurs indispensables à l’humanité. Il a ressenti la nécessité d’aborder nos racines qui nous guident vers le futur, et rend aussi hommage aux génies universels que sont Federico García Lorca, Antonio Machado et le grand Bizet. Il désire partager avec le public sa manière d’aborder le Flamenco. Un patrimoine inoubliable ! Avec : **Luis de la Carrasca** (auteur-compositeur, création artistique, chant et guitare), **José Luis Dominguez** et **Manuel Gómez** (guitare) – F**rançois Taillefer** (cajón/percussions) – **Benjamin Ramos** (contrebasse) – **Jérôme Boudin-Clauzel** (piano) – **Ana Pérez** (chœurs, palmas et danse) **Aurélien Dalmasso** : son – **Jérémie Fally** : création lumières _Album Gharnata de Luis de la Carrasca sorti le 11 octobre 2019 (Production Andalouse Alhambra / InOuïe Distribution)_ Ecouter ou acheter l’album : [[https://bit.ly/EcouterGharnata](https://bit.ly/EcouterGharnata)](https://bit.ly/EcouterGharnata) **LA PRESSE EN PARLE** « Un album dans la grande geste andalouse, non pas flamboyant, mais profond, élégant » **TT** AB-**Télérama** « De la Carrasca adopte évidemment cette approche nuevo flamenco en introduisant une instrumentation et des grooves non traditionnels »******* LI-**Songlines Magazine** « Un album somptueux … » FS- **5 Planètes**

Cité de la Musique 4 rue Bernard Du Bois Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



2022-04-29T20:30:00 2022-04-29T22:00:00