Gharbaïn COMDT, 7 janvier 2022, Toulouse.

Gharbaïn

COMDT, le vendredi 7 janvier 2022 à 20:30

Gharbaïn signifie littéralement « les deux ouest ». C’est d’abord le sens du mot Maghreb qui désigne le Maroc comme le pays le plus à l’ouest du continent africain. Par analogie, on lui juxtapose un second « ouest » : l’Andalousie musulmane du Moyen-Âge où le fameux Ziryab fonda les 24 noubas de la musique classique andalouse. Les musiciens empruntent une partie de leur répertoire à l’arabo-andalou, aux styles des régions montagneuses (Rif, Moyen Atlas) à l’aïta, style d’origine arabe, aux mouwashahat du Machreq et au chaabi, musique populaire citadine plus légère et dansante. Abdalatef Bouzbiba, chant lead, violon, rabab ; Thomas Loopuyt, oud, lothar, chœurs ; Yacine Sbay, derbouka, bendir, tarr, chœurs.

15/10/5€

Musiques du Maroc

COMDT 5 rue du Pont de Tounis Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-07T20:30:00 2022-01-07T23:00:00