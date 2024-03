Ghalia Benali | Le Temps d’une Lune #8✨ Maison Folie Wazemmes Lille, samedi 6 avril 2024.

Ghalia Benali | Le Temps d’une Lune #8✨ ✦ A travers une programmation désacralisée de concerts et de spectacles, le festival propose de prendre part à ces moments de partage, de fête et de tolérance qui caractérisent le mois du Ramadan Samedi 6 avril, 21h00 Maison Folie Wazemmes

Début : 2024-04-06T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T22:30:00+02:00

✦ Les Nuits des Doutes – émission radio en direct // 18H

✦ Ghalia Benali // 21H

Lorsqu’on parle de Ghalia Benali, artiste belgo-tunisienne on l’appelle « l’Aretha Franklin de Carthage », « la Fille du Vent », « l’Ambassadrice de la culture arabe » ou encore « la Petite-Fille de Om Kalthoum », et cette liste est loin d’être exhaustive. Chanteuse, autrice, compositrice, danseuse ou encore artiste visuelle, elle se définit elle-même comme une « raconteuse d’histoires ».

Sa musique elle, s’inscrit dans des genres multiples et nous livre une

vision très personnelle de la musique arabe contemporaine. Le mariage de différents types de musiques, la connexion de différentes cultures, la résurgence de l’ancien et l’enracinement du nouveau sont le résultat naturel du mélange des deux extrêmes qu’elle a vécus.

Ouverture des portes dès 20H00

Soupe et dattes offertes

