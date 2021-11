Paris Théâtre de la Ville - Abbesses île de France, Paris Ghada Shbeir Théâtre de la Ville – Abbesses Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 18 décembre 2021

de 16h à 17h30

Chants syriaques « Une voix d’or chargée d’émotion », dit-on de cette artiste, qui est également professeur de chant liturgique et de théorie orientale à l’université Saint-Esprit de Kaslik, au Liban. Ghada Shbeir est spécialiste du chant sacré syriaque, culture d’un peuple chrétien au parler araméen établi d’Iran jusqu’en Syrie et au Liban. La chanteuse-chercheuse restitue avec une sensibilité extrême une musique et des prières syriaques et maronites qui ont traversé les siècles, et dont elle a réuni un corpus d’un demi-millier de mélodies. Concerts -> Musiques du Monde Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses Paris 75018

2021-12-18

