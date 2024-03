gglum en concert au Supersonic SUPERSONIC Paris, mardi 14 mai 2024.

Le mardi 14 mai 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Cette soirée plaira aux fans de… Girl In Red, Maisie Peters & Girlhouse !

GGLUM (22h00)

(Indie pop – Croydon, UK)

Ella Smoker, alias gglum, est une chanteuse, compositrice et productrice de 19 ans originaire de Croydon, à Londres. Au début de l’année 2020, pendant sa dernière année d’études, gglum a sorti son premier single ‘Why Don’t I Care’, qu’elle a écrit et produit elle-même. Sans aucune promotion ni présence en ligne, le titre a rapidement accumulé plus de 150 000 streams.

Après avoir montré sa sensibilité à la pop rêveuse et dépouillée sur ‘Why Don’t I Care?’, gglum a continué à développer son propre son en créant une série de singles qui ont exploré un son R&B plus underground, accompagné de sa voix hypnotiquement douce comme principale constante. L’admiration de gglum pour des artistes tel.le.s que girl in red, Clairo, Deb Never, Biig Piig… est évidente dans sa musique, à tel point qu’elle a récemment sorti une reprise folk-esque de ‘i wanna be your girlfriend’ de girl in red, qui est devenue l’une des préférées de ses fans.

gglum est dans une période de croissance sonore alors qu’elle continue d’explorer ce qui est possible en dehors des limites de sa chambre à coucher, mais ses paroles honnêtes, racontables et ses harmonies distinctes sont toujours présentes.

https://open.spotify.com/artist/3AYjDTXEMqJP0h1iXq8eYO

https://www.youtube.com/watch?v=XpnTcN1D2RM

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/3O1s7cIjs https://fb.me/e/3O1s7cIjs

gglum en concert au Supersonic (Free entry)